زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥١]
تبليسي، 14 يناير، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جورجيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقع بالقرب من الحدود الجورجية الأذربيجانية في 14 يناير.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٧]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٥]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٧]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٨]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٦]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٦]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك