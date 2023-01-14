زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

تبليسي، 14 يناير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقع بالقرب من الحدود الجورجية الأذربيجانية في 14 يناير.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.