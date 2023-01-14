السفيرة الاذربيجانية تسلم رئيس فرنسا أوراق اعتمادها
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٥]
باريس، 14 يناير، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون أوراق اعتماد السفيرة الاذربيجانية ليلى عبدلاييفا.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس فرنسا هنأ السفيرة على تعيينها الجديد وتمنى لها التوفيق في عملها. وقال ماكرون إن فرنسا دولة صديقة لأذربيجان ويصب إحلال السلام الإقليمي في مصلحة باريس الرسمية أيضا.
قالت السفيرة ليلى عبدلاييفا إن أذربيجان هي الدولة الأكثر اهتماما بإحلال السلام في المنطقة وتدعم أجندة السلام. وتطرقت إلى أهمية دعم هذه الأجندة.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات بين أذربيجان وفرنسا والوضع الإقليمي.
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