أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 14 يناير

باكو، 14 يناير، (اذرتاج)

سجلت 72 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و116 حالة إصابة و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 14 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و300 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و763 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و45 مريضا منهم ويستمر علاج 492 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2106 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و455 ألف و670 فحص.