أذربيجان: تطعيم 594 جرعة من لقاح كورونا في 14 يناير

باكو، 14 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 594 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 279 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و141 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 148 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و26 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و937 ألف و485 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و399 ألف و953 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و254 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و360 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و918 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.