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    سياسة


    عسكريون أذربيجانيون يحصلون على شهادات تخريج من دورة قيادة طائرات دون طيار "آكينجي"

    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    أقيم في مركز تعليم الطيران "جورلو" في مدينة تكيرداغ التركية حفل تخريج من دورة قيادة الطائرات المسلحة بدون طيار "آكينجي"، التي تنظمها صناعة "بايكار" للإنتاج الحربي.

    شارك في الحفل ممثلو شركة "بايكار" وممثلو المجتمع والهيأة القيادية والمدرسون وكذلك منسوبو مكتب الملحق العسكري في سافرة أذربيجان في تركيا.

    في ختام الحفل قدمت شهادات لخريجين من تركيا وأذربيجان.

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