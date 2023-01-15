الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى الإمارات

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى دولة الامارات العربية المتحدة في 15 يناير تلبية لدعوة الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار الرئاسة في أبو ظبي تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

كان في استقبال إلهام علييف لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي وزير العدل الاماراتي عبدالله بن عواد النعيمي.