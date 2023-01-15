طريق لاتشين – خانكندي... الاعتصام يدخل يومه الـ35

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

يستمر الاعتصام السلمي لمجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية في الطريق بين خانكندي-لاتشين في يومه الخامس والعشرين. بدأ المعتصمون اليوم الجديد بعزف النشيد الوطني. يرددون هتافات ويرفعون اللافتات المكتوبة باللغات الأذربيجانية والروسية والانجليزية مطالبين الاستجابة لمطالبهم. يطالب المعتصمون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بالمشاركة في وقف نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان دخول المعتصمين السلميين الى منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والمويببدينوم.

رغم الاعتصام المستمر في الطريق، تمر السيارات التابعة لقوات حفظ السلام الروسية المؤقتة، وشاحنات الشحن وسيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية عبر هذا الطريق بحرية.

هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.