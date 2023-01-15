لقاء بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الإماراتي في أبوظبي (محدث)

أبوظبي، 15 يناير (أذرتاج)

جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي في 15 يناير.

أفادت أذرتاج ان رئيس أذربيجان أعرب عن شكره على الدعوة للزيارة وأشاد بدعم دولة الامارات العربية المتحدة لأذربيجان في المناقشات التي عقدت في مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع في جنوب القوقاز واصفا إياه بالدليل على الصداقة والأخوة.

أشار الرئيسان الى ان أذربيجان والإمارات العربية المتحدة دولتان محبتان للسلام، مؤكدين على المساعي المبذولة من قبلهما في إحلال السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

قيل خلال الحديث ان أذربيجان والإمارات العربية المتحدة تقومان بالتعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها مع التشديد على ضرورة توسيع هذه العلاقات. واشير الى أهمية الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين وفود البلدين على المستويات المختلفة، بناء على النهج السياسي المحدد من قبل رئيسي كلا البلدين.

قال الرئيس إلهام علييف ان دولة الامارات العربية المتحدة أحرزت نجاحات مهمة وانجازات تكنولوجية جادة تحت قيادة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهنأه على ذلك.

من جانبه أعرب الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تهانيه على إنجازات أذربيجان وانتصاراتها تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

دعا الرئيس إلهام علييف نظيره الاماراتي للقيام بزيارة أذربيجان والرئيس الإماراتي قبل هذه الدعوة بامتنان.