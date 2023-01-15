مناظر شتوية خلابة وجولات ركوب الحصان تزيد جمال غاباة قاجراش في شمال أذربيجان (صور)

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

أذربيجان بلد رائع يقصده كثير من السيّاح في فصل الصيف من كل عام لكنها وجهة سياحية رائعة ايضاً في الشتاء. من الأماكن الجميلة التي تسحر السياح هي جبال القوقاز الكبرى والمناطق الواقعة على احضانها. قرية قاجراش التي تقع على بعد 10 كم تقريبا من مركز محافظة قوبا شمال أذربيجان مشهورة بغاباتها الكثيفة التي تقع في مدخل القرية. ارتدت غابات قاجراش ثوب الجمال نظير طبيعتها البكر وجبالها الشاهقة وانهارها بالأجواء الشتوية الساحرة.

يستفيد السياح هنا من خدمات الفنادق والمطاعم الموجودة فيها ويتذوقون بالأكلات الشعبية التي يعرضها السكان المحليون عليهم، ويستمتعون بجولات ركوب الحصان.

فقد وثقت عدسة المصور لوكالة أذرتاج مشاهد جمالية لهذه المنطقة.