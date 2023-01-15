مقتل 72 شخصا بتحطم طائرة ركاب في نيبال

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

لقي جميع من كانوا على متن طائرة ATR 72 المنكوبة وعددهم 72 مصرعهم نتيجة تحطم الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد بالقرب من المطار المحلّي في بوخارا في وسط النيبال، حيث كان من المقرّر أن تهبط.

أكدت شركة "يتي" للطيران في نيبال ان الحادثة هي أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.

كانت الطائرة تقل 68 راكباً وطاقما من أربعة أفراد .

وأشارت الشركة إلى أنّ من بين الركاب 15 أجنبياً، خمسة من الهند وأربعة من روسيا وكوريَين وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي وإيرلندي.