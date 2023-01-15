مقتل 72 شخصا بتحطم طائرة ركاب في نيبال
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٢٥]
باكو، 15 يناير (أذرتاج)
لقي جميع من كانوا على متن طائرة ATR 72 المنكوبة وعددهم 72 مصرعهم نتيجة تحطم الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد بالقرب من المطار المحلّي في بوخارا في وسط النيبال، حيث كان من المقرّر أن تهبط.
أكدت شركة "يتي" للطيران في نيبال ان الحادثة هي أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.
كانت الطائرة تقل 68 راكباً وطاقما من أربعة أفراد .
وأشارت الشركة إلى أنّ من بين الركاب 15 أجنبياً، خمسة من الهند وأربعة من روسيا وكوريَين وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي وإيرلندي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:١٤]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٢٧]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٠٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥١]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٥١]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٩]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٦]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٦]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك