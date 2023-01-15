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    أذربيجان: 77 إصابة بكورونا في 15 يناير

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
    أذربيجان: 77 إصابة بكورونا في 15 يناير

    باكو، 15 يناير (أذرتاج)

    سجلت 77 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و98 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 15 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و377 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و861 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و49 مريضا منهم ويستمر علاج 467 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2210 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و457 ألف و880 فحص.

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