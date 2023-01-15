أذربيجان: تطعيم 312 جرعة من لقاح كورونا في 15 يناير

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 312 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 144 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و42 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 103 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و937 ألف و797 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و400 ألف و97 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و296 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و463 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 ألف و941 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.