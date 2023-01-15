على هامش "إكسبو الحج".. السعودية توقع اتفاقيات ترتيبات موسم "حج 1444هـ" مع أكثر من 25 دولة

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الحج والعمرة اتفاقيات مع وفود أكثر من 25 دولة بشأن ترتيبات موسم حج 1444، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، وبحضور وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الإجراءات التطويرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة.

وتتضمَّن الاتفاقيات الحصة المخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لرحلة العمر وحتى مغادرة المملكة العربية السعودية.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج، تكثف المملكة جهودها لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والعمل على إثراء تجربتهم على جميع الأصعدة اللوجستية، والأمنية، والتقنية، وكذلك الثقافية والمعرفية، وذلك عبر برنامج ضيوف الرحمن وتضافر جهود القطاعات الحكومية كافة، والقطاع الخاص ورواد الأعمال والشركاء من أنحاء العالم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق عودة أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بدون أي قيود على العُمر.

يذكر أنَّ "إكسبو الحج 2023" الذي عقدت أعماله خلال الفترة (9-12 يناير 2023) يعد أكبر تجمع وفعالية متعلقة بالحج والعمرة، فقد جمع أكثر من 57 دولة، وأكثر من 70 متحدث وخبير، وبمشاركة 200 شركة متخصصة في قطاع الحج والعمرة، وبحضور أكثر من 60 ألف زائر للمعرض.