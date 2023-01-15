"سوكار" الأذربيجانية و"مصدر" الإماراتية توقعان اتفاقية الاستغلال المشترك حول مصادر الطاقة المتجددة

باكو، 15 يناير (أذرتاج)

في اطار زيارة عمل يقوم بها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى دولة الامارات العربية المتحدة، تم التوقيع على اتفاقية الاستغلال المشترك لمشروع طاقة الرياح في البحر ومشروع الهيدروجين بقوة 2 جيجاوات في أذربيجان، واتفاقية الاستغلال المشترك في مشروع الطاقة الشمسية بالألواح الضوئية بقوة 1 جيجاوات ومشروع طاقة الرياح في البر بقوة 1 جيجاوات في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان الاتفاقيتين وقعت بين شركة البترول الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة مصدر الإماراتية.

قالت سوكار ان أذربيجان تهدف الى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مجال انتاج الكهرباء الى 30 % بحلول عام 2030. ستساهم الاتفاقيتان المذكورتان في المزيد من تعزيز علاقات التعاون بين أذربيجان والامارات وكذلك انخفاض انبعاثات الكربون في أذربيجان وتطوير مصادر الطاقة المتجددة فيها وتنميتها المستدامة.

تنفذ "مصدر" اكبر شركة إماراتية في مجال الطاقة المتجددة مشروع محطة الطاقة الشمسية "قراداغ" بقوة 230 ميجاوات في أذربيجان. يتوقع ان تنتج المحطة بعد تدشينها نصف مليار كيلوات ساعي من الطاقة كل سنة وتساهم في انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون اكثر من 200 ألف طن سنويا.