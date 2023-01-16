اليوم الماضي سجل مرور 33 سيارة عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع

باكو، 16 يناير (أذرتاج)

مرت 33 سيارة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية المؤقتة ولجنة الصليب الأحمر الدولية في 15 يناير من خلال مكان الاعتصام بدون مانع في الطريق بين لاتشين وخانكندي.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

أما ادعاءات وسائل الاعلام الارمينية بالحصار المفروض على حركة المرور وإغلاق الطريق بين خانكندي ولاتشين فإنها اخبار كاذبة تهدف تأليب الرأي العام ضد أذربيجان.

هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.