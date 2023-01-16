رحلة طيران إسطنبول – باكو تتأخر بأسباب فنية
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥٧]
باكو، 16 يناير (أذرتاج)
تتأخر رحلة طيران رقم J2-9106 من إسطنبول (مطار صبيحة كوكتشان) وباكو لشركة الطيران "بوتا".
أفادت أذرتاج ان ركاب الرحلة المتأخرة يُسكنون في الفندق بموجب قواعد الشركة وسيتم تموينهم بالغذاء والوسائل اللازمة.
سيتوجهون ركاب هذه الرحلة بالطائرة الأخرى الى باكو اليوم في الساعة 10:50 بتوقيت إسطنبول.
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