  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    رحلة طيران إسطنبول – باكو تتأخر بأسباب فنية

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٧]
    رحلة طيران إسطنبول – باكو تتأخر بأسباب فنية

    باكو، 16 يناير (أذرتاج)

    تتأخر رحلة طيران رقم J2-9106 من إسطنبول (مطار صبيحة كوكتشان) وباكو لشركة الطيران "بوتا".

    أفادت أذرتاج ان ركاب الرحلة المتأخرة يُسكنون في الفندق بموجب قواعد الشركة وسيتم تموينهم بالغذاء والوسائل اللازمة.

    سيتوجهون ركاب هذه الرحلة بالطائرة الأخرى الى باكو اليوم في الساعة 10:50 بتوقيت إسطنبول.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
    "سوكار" الأذربيجانية و"مصدر" الإماراتية توقعان اتفاقية الاستغلال المشترك حول مصادر الطاقة المتجددة
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
    بدء تصدير رمان قره باغ