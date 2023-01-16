البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 16 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

أورو EUR 1 1.8449

دولار أسترالي AUD 1 1.1879

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3332

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1013

كرون دنماركي DKK 1 0.248

لاري جورجي GEL 1 0.6358

روبي هندي INR 1 0.0209

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

دولار كندا CAD 1 1.2716

دينار الكويت KWD 1 5.5701

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3942

بيسو المكسيك MXN 1 0.0907

جنيه مصري EGP 1 0.0575

لاي مولدوفا MDL 1 0.0892

كرون النرويج NOK 1 0.1729

زلوتي بولندا PLN 1 0.393

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0246

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923

دولار سنغافورة SGD 1 1.2905

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0561

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0886

كرون التشيك CZK 1 0.0769

يوان الصين CNY 1 0.2536

جنيه إنكلترا GBP 1 2.084

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981

كرون السويد SEK 1 0.1641

فرنك سويسرا CHF 1 1.8396

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.3317

بيسو تشيلي CLP 100 0.2072

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004