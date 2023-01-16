  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

    أورو EUR 1 1.8449

    دولار أسترالي AUD 1 1.1879

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3332

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1013

    كرون دنماركي DKK 1 0.248

    لاري جورجي GEL 1 0.6358

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.2716

    دينار الكويت KWD 1 5.5701

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3942

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0907

    جنيه مصري EGP 1 0.0575

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0892

    كرون النرويج NOK 1 0.1729

    زلوتي بولندا PLN 1 0.393

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0246

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2905

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0561

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0886

    كرون التشيك CZK 1 0.0769

    يوان الصين CNY 1 0.2536

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.084

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981

    كرون السويد SEK 1 0.1641

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8396

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.3317

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2072

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٧]
    رحلة طيران إسطنبول – باكو تتأخر بأسباب فنية
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٣٧]
    "سوكار" الأذربيجانية و"مصدر" الإماراتية توقعان اتفاقية الاستغلال المشترك حول مصادر الطاقة المتجددة
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
    بدء تصدير رمان قره باغ