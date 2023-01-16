البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094
أورو EUR 1 1.8449
دولار أسترالي AUD 1 1.1879
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3332
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1013
كرون دنماركي DKK 1 0.248
لاري جورجي GEL 1 0.6358
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.2716
دينار الكويت KWD 1 5.5701
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3942
بيسو المكسيك MXN 1 0.0907
جنيه مصري EGP 1 0.0575
لاي مولدوفا MDL 1 0.0892
كرون النرويج NOK 1 0.1729
زلوتي بولندا PLN 1 0.393
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0246
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923
دولار سنغافورة SGD 1 1.2905
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0561
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0886
كرون التشيك CZK 1 0.0769
يوان الصين CNY 1 0.2536
جنيه إنكلترا GBP 1 2.084
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4981
كرون السويد SEK 1 0.1641
فرنك سويسرا CHF 1 1.8396
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.3317
بيسو تشيلي CLP 100 0.2072
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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