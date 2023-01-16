الرئيس الإماراتي مدعو لزيارة أذربيجان

باكو، 16 يناير (أذرتاج)

دعا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الذي يزور أبوظبي حاليا رئيسَ دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقيام بزيارة أذربيجان.

اشير في اللقاء الذي جمع الرئيس الاذربيجاني بنظيره الاماراتي في ابوظبي الى ان أذربيجان والإمارات العربية المتحدة دولتان محبتان للسلام، مؤكدين على المساعي المبذولة من قبلهما في إحلال السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

قيل خلال الحديث ان أذربيجان والإمارات العربية المتحدة تقومان بالتعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها مع التشديد على ضرورة توسيع هذه العلاقات. واشير الى أهمية الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين وفود البلدين على المستويات المختلفة، بناء على النهج السياسي المحدد من قبل رئيسي كلا البلدين.

قال الرئيس إلهام علييف ان دولة الامارات العربية المتحدة أحرزت نجاحات مهمة وانجازات تكنولوجية جادة تحت قيادة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهنأه على ذلك.

من جانبه أعرب الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تهانيه على إنجازات أذربيجان وانتصاراتها تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.