بحضور محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023

باكو، 16 يناير (أذرتاج)

انطلقت اليوم الإثنين رسميا فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لبحث أجندة مؤتمر COP28، وسبل تمهيد الطريق نحو الحياد المناخي.

وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات انطلق، اليوم الإثنين، حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة.

كما تقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 يناير/كانون الثاني الجاري، لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.

وتجمع القمة قادة الدول وصنّاع سياسات وخبراء وقادة من مختلف القطاعات ورواد أعمال من حول العالم.

وتعد القمة الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.