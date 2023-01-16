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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع ابوظبي للاستدامة

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٨]

    أبوظبي، 16 يناير، (اذرتاج)

    يعقد اليوم حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يحضر الحفل.

    القى الرئيس إلهام علييف كلمة في حفل الافتتاح.

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