تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٧]
أنقرة، 16 يناير، (اذرتاج)
جنحت سفينة شحن باسم "MKK-1" نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها من أوكرانيا إلى إسطنبول، ورست في منطقة "أموريري".
أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء انه تم توجيه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع السفينة.
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