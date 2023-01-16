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    تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٧]
    تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

    أنقرة، 16 يناير، (اذرتاج)

    جنحت سفينة شحن باسم "MKK-1" نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها من أوكرانيا إلى إسطنبول، ورست في منطقة "أموريري".

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء انه تم توجيه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع السفينة.

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