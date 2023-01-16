تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

أنقرة، 16 يناير، (اذرتاج)

جنحت سفينة شحن باسم "MKK-1" نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها من أوكرانيا إلى إسطنبول، ورست في منطقة "أموريري".

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء انه تم توجيه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع السفينة.