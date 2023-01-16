انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم في دافوس

برن، 16 يناير، (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن المنتدى سيعقد بصيغته التقليدية للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا. سيحضر في المنتدى أكثر من 2700 ممثل رفيع المستوى لمجالات السياسة والعلوم والاقتصاد والإعلام من أكثر من 130 دولة في العالم وستجرى مناقشات حول القضايا العالمية التي تهم المجتمع والدوائر الاقتصادية.

تحظى الجوانب السياسية لمنتدى هذا العام باهتمام وسائل الإعلام: مشاركة وفد صيني رفيع المستوى لأول مرة منذ بداية الوباء وعدم مشاركة ممثل روسيا في المنتدى ومشاركة أوكرانيا مع الوفد الواسع ومجموعة من المواضيع.

تضمنت أجندة منتدى دافوس موضوعات مثل تغير المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وانخفاض مستوى التنمية ومحاربة مشكلة المديونية العالية ونقص الغذاء.

وسيختتم المنتدى أعماله في 20 يناير.