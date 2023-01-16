الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى الإمارات

ابوظبي، 16 يناير (أذرتاج) اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل الى دولة الامارات العربية المتحدة في 16 يناير. أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار الرئاسة في ابوظبي تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني. كان في وداعه في المطار كبار مسئولين إماراتيين.

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