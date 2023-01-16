  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى الإمارات

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٠]

    ابوظبي، 16 يناير (أذرتاج)

    اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل الى دولة الامارات العربية المتحدة في 16 يناير.

    أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار الرئاسة في ابوظبي تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

    كان في وداعه في المطار كبار مسئولين إماراتيين.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع ابوظبي للاستدامة
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:١٣]
    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الإماراتي في أبوظبي (محدث)
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى الإمارات
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني
    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى الإمارات الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى الإمارات