روسيا تعمل مع البحرين وعُمان والسعودية والكويت على إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
باكو، 16 يناير (أذرتاج)
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، أن الجانب الروسي يعمل على ابرام اتفاقيات بشأن نظام بدون تأشيرة للروس مع البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى.
أفادت أذرتاج نقلا عن مقابلة أجرتها مع ايفانوف وكالة "تاس" الروسية: "يجري العمل حاليًا لإعداد مسودة اتفاقيات لإلغاء تأشيرة الدخول مع المكسيك وماليزيا، وكذلك مع بعض دول حوض الكاريبي (جزر الباهاما، باربادوس، جمهورية هايتي، ترينيداد وتوباغو، سانت لوسيا). كما يتم العمل على اتفاقيات مشابهة مع البحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وزامبيا".
وأشار إيفانوف إلى أنه في الوقت الحالي، يمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بجوازات سفر عامة بموجب نظام بدون تأشيرة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٢]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٧]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٦]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٣٧]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣٤]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٥]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٥١]
١٥.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٣]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٦]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٦]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٢]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك