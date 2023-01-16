الرئيس إلهام علييف: صادراتنا من الغاز الطبيعي ستستمر في الزيادة

باكو، 16 يناير، (أذرتاج)

أكملت أذربيجان مشروع الطاقة الضخمة - ممر الغاز الجنوبي مع شركائها قبل عامين وأنشأت نظام خطوط أنابيب متكامل من أذربيجان إلى جنوب أوروبا. يبلغ طول خط الأنابيب هذا أكثر من 3500 كيلومتر.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي انطلق في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف الرئيس ان "صادراتنا من الغاز الطبيعي ستستمر في الزيادة وستصل هذا العام إلى 24 مليار متر مكعب بالمقارنة مع 19 مليار متر مكعب في العام الماضي. سيستمر هذا الرقم في النمو. فأود أن أقول مرة أخرى ان خططنا لتحويل أذربيجان إلى أحد مراكز الطاقة المتجددة لا يتعلق بأمن الطاقة لأذربيجان، هذا يعني اننا نقوم بهذه الأعمال لأسباب أخرى سبق أن ذكرتها".