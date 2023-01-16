العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي

باكو، 16 يناير، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه خلال العام الماضي عثر موظفو الشرطة اثناء عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة من قبل الجيش الارمني 45 رشاش و11 مدفع رشاش و9 راجمات للقنابل ونظامان صواريخ مضادان للدبابات وبندقيتي قنص و4 مسدسات و3 قنابل يدوية و15 متفجر وجهاز رؤية ليلية و1500 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.