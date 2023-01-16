الرئيس الأذربيجاني: الإمارات تحولت الى واحدة من أكثر الدول استقرارا وتقدما

باكو، 16 يناير (أذرتاج)

اود ان أعرب عن شكري لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة على الدعوة لحضوري هذا الاجتماع المهم. انه شرف كبير لي لكي اتحدث أمام هذا الحضور الكريم. بالأمس كان لدينا اجتماع ممتاز مع فخامة الرئيس. وهذا اللقاء أثبت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين أذربيجان والإمارات في العديد من المجالات.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع ابوظبي للاستدامة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

هنأ الرئيس إلهام علييف نظيره الاماراتي والشعب الاماراتي على الإنجازات الكبيرة والتقدم السريع الذي أحرزه. قال ان دولة الامارات العربية المتحدة تحولت الى واحدة من أكثر البلدان تقدما واستقرارا مضيفا "اننا اخوانكم في دولة أذربيجان فخورون بكم جدا".