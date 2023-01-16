  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: الإمارات تحولت الى واحدة من أكثر الدول استقرارا وتقدما

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
    الرئيس الأذربيجاني: الإمارات تحولت الى واحدة من أكثر الدول استقرارا وتقدما

    باكو، 16 يناير (أذرتاج)

    اود ان أعرب عن شكري لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة على الدعوة لحضوري هذا الاجتماع المهم. انه شرف كبير لي لكي اتحدث أمام هذا الحضور الكريم. بالأمس كان لدينا اجتماع ممتاز مع فخامة الرئيس. وهذا اللقاء أثبت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين أذربيجان والإمارات في العديد من المجالات.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع ابوظبي للاستدامة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

    هنأ الرئيس إلهام علييف نظيره الاماراتي والشعب الاماراتي على الإنجازات الكبيرة والتقدم السريع الذي أحرزه. قال ان دولة الامارات العربية المتحدة تحولت الى واحدة من أكثر البلدان تقدما واستقرارا مضيفا "اننا اخوانكم في دولة أذربيجان فخورون بكم جدا".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف: فرص الاستثمار في أذربيجان ايجابية للغاية
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣٤]
    سيارة وشاحنة لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
    10 شاحنات أخرى خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٣]
    الرئيس إلهام علييف: صادراتنا من الغاز الطبيعي ستستمر في الزيادة