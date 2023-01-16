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    أذربيجان: إصابتان بكورونا في 16 يناير

    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
    أذربيجان: إصابتان بكورونا في 16 يناير

    باكو، 16 يناير، (اذرتاج)

    سجلت إصابتان بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و11 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 16 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و379 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و872 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و50 مريضا منهم ويستمر علاج 457 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 676 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و458 ألف و556 فحص.

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