الرئيس إلهام علييف: فرص الاستثمار في أذربيجان ايجابية للغاية

باكو، 16 يناير، (أذرتاج)

وقعت أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا اتفاقية لمد كابل كهربائي على قاع البحر الأسود من الساحل الجورجي المطل على البحر إلى الساحل الروماني في 17 ديسمبر العام الماضي، ذلك بحضور رئيس

المفوضية الأوروبية. خطتنا هي بناء كابل سيمكننا من نقل 4 جيجاوات من الطاقة الخضراء من أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي عقد في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

قال الرئيس الاذربيجاني إن هذا قد لا يكون كافيا. يدور الحديث عن الأحجام المتفق عليها. لكن خططنا أوسع.

أضاف الرئيس ان "فرص الاستثمار

في أذربيجان إيجابية للغاية. لقد استقطبنا استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز. هدفنا الآن هو الطاقة المتجددة. خططنا كبيرة وأثق من أننا سنتمكن من التعامل مع الأمور".