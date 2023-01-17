بلدة هاكاري لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 17 يناير (أذرتاج)
تقع بلدة هاكاري لمحافظة زنكيلان في سهل كويان قرب مصب نهر هاكاري في نهر اراز.
احتلت البلدة من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل.
حرر الجيش الاذربيجاني الباسل القرية في 20 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.
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