البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093
أورو EUR 1 1.8403
دولار أسترالي AUD 1 1.1853
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.33
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0997
كرون دنماركي DKK 1 0.2474
لاري جورجي GEL 1 0.637
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.2687
دينار الكويت KWD 1 5.5671
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3927
بيسو المكسيك MXN 1 0.0905
جنيه مصري EGP 1 0.0574
لاي مولدوفا MDL 1 0.0893
كرون النرويج NOK 1 0.1716
زلوتي بولندا PLN 1 0.3924
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0247
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923
دولار سنغافورة SGD 1 1.2863
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0561
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0883
كرون التشيك CZK 1 0.0767
يوان الصين CNY 1 0.2514
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0728
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4983
كرون السويد SEK 1 0.163
فرنك سويسرا CHF 1 1.8369
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.3212
بيسو تشيلي CLP 100 0.2067
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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