البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 17 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

أورو EUR 1 1.8403

دولار أسترالي AUD 1 1.1853

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.33

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0997

كرون دنماركي DKK 1 0.2474

لاري جورجي GEL 1 0.637

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

دولار كندا CAD 1 1.2687

دينار الكويت KWD 1 5.5671

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3927

بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

جنيه مصري EGP 1 0.0574

لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

كرون النرويج NOK 1 0.1716

زلوتي بولندا PLN 1 0.3924

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0247

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923

دولار سنغافورة SGD 1 1.2863

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0561

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0883

كرون التشيك CZK 1 0.0767

يوان الصين CNY 1 0.2514

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0728

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4983

كرون السويد SEK 1 0.163

فرنك سويسرا CHF 1 1.8369

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.3212

بيسو تشيلي CLP 100 0.2067

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004