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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

    أورو EUR 1 1.8403

    دولار أسترالي AUD 1 1.1853

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.33

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0997

    كرون دنماركي DKK 1 0.2474

    لاري جورجي GEL 1 0.637

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.2687

    دينار الكويت KWD 1 5.5671

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3927

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

    جنيه مصري EGP 1 0.0574

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

    كرون النرويج NOK 1 0.1716

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3924

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0247

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2923

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2863

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0561

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0883

    كرون التشيك CZK 1 0.0767

    يوان الصين CNY 1 0.2514

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0728

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4983

    كرون السويد SEK 1 0.163

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8369

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.3212

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2067

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

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