أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 16 يناير
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
باكو، 17 يناير، (أذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 16 يناير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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