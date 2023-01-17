  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]
    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية

    باكو، 17 يناير، (اذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 84.71 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.25 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 79.33 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.53 دولار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
    برميل من "آذري لايت" يباع 90.35 دولار
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٦]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 91 دولار
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٧]
    الكشف عن حجم الغاز الطبيعي المنتج في أذربيجان خلال العام الماضي