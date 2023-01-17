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    تراجع عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ 60 عاما

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٦]
    تراجع عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ 60 عاما

    باكو، 17 يناير (أذرتاج)

    بدأ عدد سكان الصين عام 2022 في الانخفاض لأول مرة منذ المجاعة الجماعية في البلاد بين عامي 1959 - 1961، وبنهاية العام الماضي تراجع عدد السكان إلى 1.411 مليار شخص، بانخفاض 850 ألفا عن عام 2021، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية.

    وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء: "سجل عدد السكان في نهاية عام 2022، مليار و441 مليون و750 ألف، بانخفاض 850 ألف عن نهاية عام 2021".

    وأشار البيان إلى أنه "في عام 2022، بلغ عدد المواليد 9.56 مليون، وبلغ عدد الوفيات 10.41 مليون".

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