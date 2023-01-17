  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٤]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 17 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 7 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 9 أشخاص ومنهم 3 قاصرين وانتشلت جثة امرأة مجهولة الهوية من مياه نهر لنكران شاي وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
    يلينا نيدوغينا: مسيحيو أذربيجان.. حُريات لا حدود لها تُنير الأجواء وصلوات تعلو من الأرض إلى السماء
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]
    باكو تستضيف مؤتمر برلمانات الدول المطلة على بحر الخزر
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم