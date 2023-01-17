باكو تستضيف مؤتمر برلمانات الدول المطلة على بحر الخزر
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
باكو، 17 يناير (أذرتاج)
ستستضيف باكو مؤتمر برلمانات الدول المطلة على بحر الخزر في شهر ابريل.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة قالها رئيس الدوما الروسية فياشيسلاف فولودين في افتتاح دورتها الربيعية.
قال رئيس الدوما الروسية انه من المقرر انعقاد مؤتمر حول مسائل الامن والتعاون الإقليمي أيضا بحضور ممثلي برلمانات الصين والايران و تركيا وباكستان في ابريل.
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