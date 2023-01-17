برويز شاهبازوف: "مصدر" شريك موثوق به ومهم بالنسبة لأذربيجان

باكو، 17 يناير، (أذرتاج)

التقى برويز شاهبازوف وزير الطاقة الاذربيجاني مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية أن الوزير برويز شاهبازوف شكر على الدعوة إلى منصة المناقشة المرموقة للتحديات الحديثة المتعلقة بالتنمية المستدامة. وأكد الطرفان خلال اللقاء أن مشاركة رئيس أذربيجان واجتماعه مع رئيس الامارات هو مؤشر على العلاقات الرفيعة بين البلدين. وأشارا إلى أن الطاقة تلعب دورا هاما في علاقات التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة، والتي تضيف أهمية استراتيجية للعلاقات. أضاف الوزير الاذربيجاني ان "الأولوية الرئيسية لأذربيجان في الوقت الحالي هي إنتاج الكهرباء والهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة الغنية واستهلاك جزئها في نظام الطاقة المحلي و نقلها الى المزيد من الأسواق الأوروبية وتحقيق بناء البنية التحتية اللازمة. و"مصدر" شريك مهم وموثوق به بالنسبة لنا في تنفيذ هذا النشاط المتنوع".

أشير إلى أنه تعقد المشاورات حول تنفيذ وثيقة التعاون الموقعة بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر بشأن تطوير ونقل "الطاقة الخضراء" وحول المشاريع والاجراءات التي ستضمن أن أذربيجان هي مصدر ممر "الطاقة الخضراء". بدوره تحدث الوزير الاماراتي سهيل محمد المزروعي عن زيادة ميول الاستفادة من الطاقة المتجددة في العالم والعوامل الضرورية لتطوير هذا المجال وأهداف بلاده من "الطاقة الخضراء". وشدد الوزير سهيل محمد المزروعي على أهمية التعاون الدولي في مجال "الطاقة الخضراء" وقال إنهم يولون أهمية للتعاون في مجال الطاقة مع أذربيجان في إطار الأخوة وأعرب عن دعم بلاده لتحقيق المشاريع الضخمة المشتركة.

كما تم خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في أسواق الطاقة العالمية.