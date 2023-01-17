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    أذربيجان: 71 إصابة بكورونا في 17 يناير

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
    أذربيجان: 71 إصابة بكورونا في 17 يناير

    باكو، 17 يناير، (أذرتاج)

    سجلت 71 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و70 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 17 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و450 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و942 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و54 مريضا منهم ويستمر علاج 454 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2863 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و461 ألف و419 فحص.

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