أذربيجان: تطعيم 445 جرعة من لقاح كورونا في 17 يناير

باكو، 17 يناير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 445 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 218 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و65 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 133 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و29 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و938 ألف و242 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و400 ألف و315 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و361 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و596 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 ألف و970 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.