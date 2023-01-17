رئيسا كازاخستان والإمارات يناقشان التعاون في مجال الطاقة والزراعة

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

بحث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاء عقد في أبوظبي، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة.

وجاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن المكتب الصحفي للرئاسة في كازاخستان: "خلال المباحثات الموسعة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، وبشكل خاص ... المجالات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة والتعدين والنقل و قطاعات لشؤون اللوجستية والبناء والتنمية، والتعاون ضمن المراكز المالية العالمية"، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وخلال اللقاء أشار الرئيس الكازاخستاني إلى أن : "هناك انجازات كثيرة في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولكن حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين".

بدوره، أعرب رئيس دولة الإمارات عن التزامه بتوسيع الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية مع كازاخستان، قائلاً: "أعتقد أن لبلدينا إمكانات عالية للتعاون في مجالات الطاقة والفضاء والتكنولوجيا والتجارة".

وتوجه آل نهيان إلى الرئيس الكازاخستاني بالقول: "خلال زيارتكم تم التوقيع على وثائق مهمة في مجال مصادر الطاقة المتجددة ولدي آمال كبيرة في التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية والمشاريع المتفق عليها ".

وفي إطار زيارة توكاييف الرسمية للإمارات، تم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون، ومن بينها إعلان مشترك بين حكومتي البلدين بشأن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ واتفاقية حول المبادئ بين وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الاستثمار والتنمية الكازاخستاني من جهة و مدينة مصدر في الإمارات (أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة) من جهة أخرى؛ وكذلك اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة " كاز موناي غاز" الوطنية للغاز في كازخستان ومجموعة موانئ أبوظبي.