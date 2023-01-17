دافوس، 17 يناير (أذرتاج)

وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 17 يناير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف التقى مع المدير التنفيذي والمساهم في شركة "مجموعة دامن شيبيارد" الندرلاندية ارنوت دامن في 17 يناير في دافوس.

استذكر الرئيس علييف بلقائه السابق مع ارنوت دامن.

قال دامن ان شركته بدأت تنفيذ مشاريعها في أذربيجان وتحدث عما ينفذ من اعمال.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن ارتياحه لبدء الشركة تنفيذ مشاريعها في أذربيجان مؤخرا.

اكد الرئيس ان أذربيجان تعطي إمكانيات جيدة لتنفيذ هذه الشركة الاعمال باحجام أوسع.

قال الرئيس ان بلاده تحولت الى بلد الترانزيت المهم مشيرا الى تسجيل نقل الشحن عبر جمهورية أذربيجان زيادة بنسبة 75 في المائة. وأضاف ان ثمة حاجة الى زيادة عدد الناقلات الجديدة وسفن الشحن غير السائلة والعبارات في أذربيجان لتحقيق هذه الاحجام. توجد إمكانية جيدة للتعاون مع شركة "مجموعة دامن شيبياردس" في هذا المجال.

كذلك نوقشت في اللقاء مسائل إمكانية صناعة سفن مختلفة للسلاح البحري الاذربيجاني.