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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية في دافوس

    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٥‎]

    دافوس، 17 يناير (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية قاي ديدريخ في دافوس في 17 يناير.

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