الرئيس الأذربيجاني يلتقي نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية في دافوس

دافوس، 17 يناير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية قاي ديدريخ في دافوس في 17 يناير.

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