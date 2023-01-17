الرئيس الأذربيجاني يلتقي نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية في دافوس
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٥٥]
دافوس، 17 يناير (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس شركة CISCO في الابتكارات العالمية قاي ديدريخ في دافوس في 17 يناير.
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