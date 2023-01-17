الإيسيسكو تعقد ورشة عمل بالسودان حول إدماج قيم المواطنة العالمية في المناهج الدراسية

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

انطلقت اليوم الثلاثاء (17 يناير 2023) ورشة العمل، التي يعقدها قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في العاصمة السودانية الخرطوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة، حول بناء قدرات العاملين في تطوير المناهج بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، للمساهمة في إدماج قيم المواطنة العالمية بالمناهج الدراسية.

ويستفيد من الورشة، التي تستمر على مدى أربعة أيام، عدد من العاملين في مجال إعداد المناهج الدراسية والموجهين والمفتشين، حيث تهدف إلى تعزيز قدراتهم، في إدماج مفهوم المواطنة العالمية بالمناهج، وتمكينهم من المهارات اللازمة لمعرفة آليات تحقيق هذا الهدف، وإعداد تصور لآليات الدمج، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في المناهج التعليمية، وتشجيع التواصل بين المهتمين والمختصين في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب.

وتحدث في افتتاح الورشة كل من السيد محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة، والسيدة وفاء سيد أحمد، الأمين العام للجنة، والدكتور عبد الخالق فضل رحمة، رئيس جامعة السودان المفتوحة، والدكتور معاوية سر قشي، مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، والدكتور أيمن بدري، من مكتب اليونسكو بالخرطوم، حيث أشادوا بما تقوم به الإيسيسكو من دور مهم في تعزيز العملية التعليمية، وما تقدمه من دعم لدولها الأعضاء.

ومثل قطاع التربية في الورشة، الدكتور يوسف أبو دقة، مدير برامج بالقطاع، حيث أكد أهمية عقد الورشة، راجيا أن تحقق أهدافها في إبراز الأهمية القصوى لدمج قيم المواطنة في المنظومة التربوية وتعزيز أدوارها في تنمية ثقافة السلام والمساهمة في التنمية المستدامة.

وتتناول الورشة في جلساتها واقع قيم المواطنة بالمناهج التربوية في جمهورية السودان، ووسائل تشخيص منظومات القيم لدى المتعلمين، وآليات دمج قيم المواطنة في المناهج الدراسية، إضافة إلى استثمار تكنولوجيا الإعلام والتواصل في تعزيزها، وكذا طرائق دمج قيم الحوار والسلام وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية.