جيهون بايراموف يلتقي وفد وزارة الخارجية الإسرائيلية

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف المديرَ السياسي لوزارة الخارجية الإسرائيلي آليزا بن نون والوفد المرافق له في 17 يناير.

ضم الوفد الإسرائيلي كبار المسئولين من الديوان المركزي لوزارة الخارجية وسفراء إسرائيل لدى بلدان أوروآسيا.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا خلال اللقاء تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة من العلاقات الثنائية والمتعددة الجوانب وآفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والامن والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة و غيرها من المجالات بين البلدين.

أعرب الوزير بايراموف عن ارتياحه لمستوى تطور التعاون الثنائي والعلاقات الدبلوماسية التي مرت في العام الماضي بـ30 سنة على اقامتها بين أذربيجان وإسرائيل مشيرا الى ان تاريخ التعايش السلمي بين الشعبين يشمل مئات السنين.

أشار الوزير الى ان نشاط المكتب السياحي الاذربيجاني والممثلية التجارية الأذربيجانية في إسرائيل وافتتاح سفارة البلد مؤخرا ستساهم بشكل ملحوظ في تطوير العلاقات.

احيط الجانب الاسرائيلي المقابل علما بسياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان ومبادرات وخطوات أذربيجان لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وتوقيع معاهدة سلام معها بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما مع الإشارة الى استفزازات عسكرية مرتكبة من قبل أرمينيا.

من جانبه اعرب آليزا بن نون عن ارتياحه لزيارة أذربيجان مشيرا الى ان اختيار باكو لاجتماع سفراء إسرائيل لدى أورواسيا مؤشر على الأهمية التي تبديها إسرائيل لعلاقاتها مع أذربيجان. قال ان الطائفة اليهودية القاطنة في أذربيجان تلعب دور جسر بين البلدين. أضاف ان إسرائيل حريصة على تكثيف المساعي للمزيد من تطوير التعاون القائم بين البلدين في المستويات الثنائية والمتعددة الجوانب.

كما تم التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة والحوار الرفيع المستوى بين البلدين ونوقشت المسائل الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.