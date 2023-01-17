وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يبحثان الوضع في طريق لاتشين

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 17 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية المسائل الملحة المدرجة في اجندة التعاون الثنائي بين أذربيجان وروسيا والوضع الحالي حول طريق لاتشين.

شدد بايراموف على شرعية احتجاجات مواطنين اذربيجانيين على الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وتهريب الثروات الطبيعية في الأراضي الأذربيجانية التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وسوء الاستعمال من طريق لاتشين. في هذا السياق، لفت الى ضرورة تنفيذ المطالب العادلة للمعتصمين.

وقال الوزير بايراموف ان الادعاءات بـ"إغلاق" طريق لاتشين من قبل أذربيجان وبالحصار على السكان الأرمن القاطنين في الأراضي الأذربيجانية وظهور "الأزمة الإنسانية" لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى ان الأدلة التي تنفي كل هذه الادعاءات الارمينية غير المبررة هي مرور عشرات وسائل النقل والمراكب وسيارات قوات حفظ السلام وسيارات اسعاف لجنة الصليب الأحمر الدولية والارمنية كل يوم عبر طريق لاتشين.

قيل ان حرمان السكان من استخدام الطريق من قبل الأشخاص الذين يقدمون انفسهم كـ"ممثلين" للسكان الأرمن القاطنين في أراضي أذربيجان، وبالتالي تقديم الوضع كـ"الحصار" و"الازمة الإنسانية" أمر مرفوض.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.