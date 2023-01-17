الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تحولت الى بلد ترانزيت مهم
AzerTAg.az
١٧.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٥٩]
باكو، 17 يناير (أذرتاج)
ثمة حاجة الى زيادة عدد الناقلات الجديدة وسفن الشحن غير السائلة والعبارات في أذربيجان.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المدير التنفيذي والمساهم في شركة "مجموعة دامن شيبيارد " ارنوت دامن في دافوس في 17 يناير.
قال الرئيس ان نقل الشحن عبر جمهورية أذربيجان سجل زيادة بنسبة 75 في المائة. توجد إمكانية جيدة للتعاون مع شركة "مجموعة دامن شيبياردس" في هذا المجال.
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