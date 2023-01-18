الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس شركة Fortescue Future Industries في دافوس

دافوس، 18 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع رئيس شركة Fortescue Future Industries اندريو فوريست في دافوس.

قيل في اللقاء ان المذكرة الموقعة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة Fortescue Future Industries في الشهر الماضي تنص على تنفيذ مشروع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقوة 12 ألف ميجاوات في أذربيجان. في الوقت ذاته، تم التأكيد على أهمية "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في بوخارست بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر" في بوخارست في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها. وأشير الى أهمية توصيل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان الى السوق الأوروبية في المستقبل عبر هذا المشروع.

خلال الحديث، تم التطرق الى أهمية التعاون في تنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين والهيدروجين الأخضر أيضا في أذربيجان.

قيل ان مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها أذربيجان مع شركات الطاقة الدولية ستسمح لنا بإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقوة 22 ألف ميجاوات في البلد. ومن المقرر ان تنتج شركة سوكار الأذربيجانية بالتعاون مع شركة Fortescue Future Industries 12 ألف ميجاوات من اجمالي حجم الطاقة المذكور.

كما اشير خلال الحديث الى وجود بيئة الاستثمار المناسب في أذربيجان. قيل في اللقاء ان أذربيجان تملك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.