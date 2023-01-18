روسيا تتجه لفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.

وأفادت وكالة تاس الروسية أن مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الروسي يشمل اقتراحا لإيقاف العمل بالاتفاقية الأوروبية لمواجهة الإرهاب، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

وتم نشر نص المشروع في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية، وجاء فيه "فيما يتعلق بإنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا، تعتبر المعاهدات الدولية التالية لاغية اعتباراً من 16 مارس 2022: ميثاق مجلس أوروبا المؤرخ 5 مايو 1949، اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 نوفمبر 1950، الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخة 27 يناير 1977".

كما يشمل مشروع القانون انهاء التزام روسيا أيضاً بالميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الصادر في 15 أكتوبر 1985 والميثاق الاجتماعي الأوروبي الصادر في 3 مايو 1996، كما سيتم أيضاً إنهاء العمل بالعديد من البروتوكولات. وفي المجموع، يقترح مشروع القانون إيقاف العمل بـ 21 اتفاقية.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن تعيين نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، ممثلاً رسمياً للرئيس الروسي خلال فترة نظر البرلمان في مسألة إنهاء التزام روسيا بالمعاهدات الدولية لمجلس أوروبا.

وكانت روسيا قد انسحبت من مجلس أوروبا في مارس من هذا العام، وورد في بيان وزارة الخارجية الروسية آنذاك، أن "دول الناتو والاتحاد الأوروبي، التي تسيء استخدام أغلبيتها في مجلس أوروبا، تحول باستمرار هذه المنظمة إلى أداة سياسة معادية لروسيا، وترفض الحوار المتساوي وجميع المبادئ التي تم على أساسها إنشاء هذا الهيكل الأوروبي".