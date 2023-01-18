يتوقع انتاج نحو 22 ألف ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أذربيجان

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

ستسمح مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي وقعتها أذربيجان مع شركات الطاقة الدولية، لنا بإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقوة 22 ألف ميجاوات في البلد. أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع رئيس شركة Fortescue Future Industries اندريو فوريست في دافوس.

قيل في اللقاء ان 12 ألف ميجاوات من اجمالي حجم الطاقة المذكور سينتج من قبل شركة سوكار الأذربيجانية بالتعاون مع شركة Fortescue Future Industries.