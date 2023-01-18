البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 18 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

أورو EUR 1 1.8317

دولار أسترالي AUD 1 1.1887

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3331

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

كرون دنماركي DKK 1 0.2462

لاري جورجي GEL 1 0.6367

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173

دولار كندا CAD 1 1.2707

دينار الكويت KWD 1 5.5601

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3924

بيسو المكسيك MXN 1 0.091

جنيه مصري EGP 1 0.0574

لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

كرون النرويج NOK 1 0.1726

زلوتي بولندا PLN 1 0.3897

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0247

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2928

دولار سنغافورة SGD 1 1.284

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

دولار تايوان TWD 1 0.0561

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0969

كرون التشيك CZK 1 0.0765

يوان الصين CNY 1 0.2507

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0879

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

كرون السويد SEK 1 0.1631

فرنك سويسرا CHF 1 1.8413

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.2939

بيسو تشيلي CLP 100 0.2084

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004