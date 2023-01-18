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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

    أورو EUR 1 1.8317

    دولار أسترالي AUD 1 1.1887

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3331

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

    كرون دنماركي DKK 1 0.2462

    لاري جورجي GEL 1 0.6367

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173

    دولار كندا CAD 1 1.2707

    دينار الكويت KWD 1 5.5601

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3924

    بيسو المكسيك MXN 1 0.091

    جنيه مصري EGP 1 0.0574

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

    كرون النرويج NOK 1 0.1726

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3897

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0247

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2928

    دولار سنغافورة SGD 1 1.284

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

    دولار تايوان TWD 1 0.0561

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0969

    كرون التشيك CZK 1 0.0765

    يوان الصين CNY 1 0.2507

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0879

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

    كرون السويد SEK 1 0.1631

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8413

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2939

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2084

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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