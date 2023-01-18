البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093
أورو EUR 1 1.8317
دولار أسترالي AUD 1 1.1887
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3331
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995
كرون دنماركي DKK 1 0.2462
لاري جورجي GEL 1 0.6367
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173
دولار كندا CAD 1 1.2707
دينار الكويت KWD 1 5.5601
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3924
بيسو المكسيك MXN 1 0.091
جنيه مصري EGP 1 0.0574
لاي مولدوفا MDL 1 0.0893
كرون النرويج NOK 1 0.1726
زلوتي بولندا PLN 1 0.3897
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0247
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2928
دولار سنغافورة SGD 1 1.284
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166
دولار تايوان TWD 1 0.0561
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0969
كرون التشيك CZK 1 0.0765
يوان الصين CNY 1 0.2507
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0879
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499
كرون السويد SEK 1 0.1631
فرنك سويسرا CHF 1 1.8413
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1368
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2939
بيسو تشيلي CLP 100 0.2084
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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